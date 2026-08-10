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Hoteles en venta en Kirchheim bei Munchen, Alemania

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Hotel en Kirchheim bei Munchen, Alemania
Hotel
Kirchheim bei Munchen, Alemania
Dormitorios 270
Nuevo hotel en Munich con contrato de arrendamiento - 20 años. Número de habitaciones: 270Añ…
$68,55M
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Hotel en Kirchheim bei Munchen, Alemania
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Kirchheim bei Munchen, Alemania
Habitaciones 270
Nuevo hotel en Munich con un acuerdo de alquiler - 20 años. Número de números: 270 Año: 20…
$63,69M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
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