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Adosados en Venta en Hamburgo, Alemania

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Adosado Adosado 7 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Adosado Adosado 7 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 7
Área 400 m²
Número de plantas 3
La propiedad de lujo es una nueva casa adosada de tres plantas en un distrito de élite de Ha…
$8,06M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Adosado Adosado 7 habitaciones en Hamburgo, Alemania
Adosado Adosado 7 habitaciones
Hamburgo, Alemania
Dormitorios 7
Área 400 m²
Número de plantas 3
La propiedad de lujo es una nueva casa adosada de tres plantas en un distrito de élite de Ha…
$8,12M
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