Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Hamburgo
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Hamburgo, Alemania

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Hamburgo, Alemania
Estudio 1 habitación
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 2/5
Nuevo desarrollo con alto nivel de energía KfW 40🍽️ Cocinas y baños totalmente equipados 📍 M…
$314,795
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Hamburgo, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir