Dúplex en venta en Hagen, Alemania

1 propiedad total found
Dúplex 5 habitaciones en Hagen, Alemania
Dúplex 5 habitaciones
Hagen, Alemania
Habitaciones 5
Área 149 m²
Número de plantas 3
$942,763
Parámetros de las propiedades en Hagen, Alemania

Baratos
De lujo
