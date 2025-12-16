Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Friburgo de Brisgovia, Alemania

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Friburgo de Brisgovia, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Friburgo de Brisgovia, Alemania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Número de plantas 3
The apartment is located on the 2nd floor of a residential building built in 1989. The owner…
$390,723
Apartamento 3 habitaciones en Friburgo de Brisgovia, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Friburgo de Brisgovia, Alemania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Número de plantas 1
A bright, cozy 3-room apartment on the 1st floor of a well-maintained apartment building. Th…
$464,202
