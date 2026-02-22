Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Dusseldorf
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Dusseldorf, Alemania

Dúplex Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Dúplex 5 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 5
Área 140 m²
Número de plantas 2
Full description: The house is well maintained. Built in 1998/2021 modernized Heated floors.…
$795,835
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Dúplex 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Dúplex 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Número de plantas 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Dusseldorf, Alemania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir