Casas de campo en venta en Dortmund, Alemania

1 propiedad total found
Casa de campo 8 habitaciones en Dortmund, Alemania
Casa de campo 8 habitaciones
Dortmund, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 382 m²
Número de plantas 3
Full description: 1957/ 2019 House area 382 m2 8 rooms 6 bedrooms 5 bathrooms 4 parking spac…
$2,27M
Parámetros de las propiedades en Dortmund, Alemania

