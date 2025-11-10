Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Inversiones Inmobiliarias en Dortmund, Alemania

bienes raíces comerciales
1 propiedad total found
De inversiones 6 300 m² en Dortmund, Alemania
De inversiones 6 300 m²
Dortmund, Alemania
Área 6 300 m²
Investment in a new modern Residence and care center for the elderly  with a long-term contr…
Precio en demanda
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
