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Hoteles en venta en Dietzenbach, Alemania

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Hotel 700 m² en Dietzenbach, Alemania
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Alemania
Habitaciones 36
Área 700 m²
Número de plantas 4
Hotel centralizado en Frankfurt am Main Superficie total: unos 700 metros cuadrados. …
$3,92M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Hotel 700 m² en Dietzenbach, Alemania
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Alemania
Dormitorios 36
Área 700 m²
Número de plantas 4
Hotel con ubicación céntrica en Frankfurt on MainSuperficie total: unos 700 metros cuadrados…
$3,95M
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