Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Darmstadt
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Darmstadt, Alemania

;
bienes raíces comerciales
3
Tienda Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 2 000 m² en Darmstadt, Alemania
Tienda 2 000 m²
Darmstadt, Alemania
Área 2 000 m²
Centro comercial con un supermercado NETTO y otras cadenas con contratos a largo plazo en lo…
$6,92M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Tienda 2 000 m² en Darmstadt, Alemania
Tienda 2 000 m²
Darmstadt, Alemania
Área 2 000 m²
Centro comercial con supermercado NETTO y otras cadenas con contratos largos en el suburbio …
$6,97M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir