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Apartamentos en venta en Colonia, Alemania

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Apartamento 2 habitaciones en Colonia, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Colonia, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 74 m²
Piso 4
Full description:new building year of completion 2024 2 rooms (1 bedroom) apartment area 7…
$554,273
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
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