Hoteles en venta en Bonn, Alemania

1 propiedad total found
Fantastic hotel on the 1st line to the water en Bonn, Alemania
Fantastic hotel on the 1st line to the water
Bonn, Alemania
Habitaciones 181
Dormitorios 1
Área 10 600 m²
Fantastic hotel on the 1st line to Rhein river in Bonn region! Unique location! Hotel is i…
$10,46M
