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Inversiones Inmobiliarias en Bielefeld, Alemania

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De inversiones 1 100 m² en Bielefeld, Alemania
De inversiones 1 100 m²
Bielefeld, Alemania
Habitaciones 200
Área 1 100 m²
Número de plantas 5
Clínica de rehabilitación moderna con un arrendamiento a largo plazo. Número de habitacion…
$9,34M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
De inversiones 1 100 m² en Bielefeld, Alemania
De inversiones 1 100 m²
Bielefeld, Alemania
Dormitorios 200
Área 1 100 m²
Número de plantas 5
Clínica de rehabilitación moderna con un contrato de arrendamiento largo.Número de habitacio…
$9,41M
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