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Apartamentos en venta en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania

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Apartamento 4 habitaciones en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Habitaciones 4
Área 165 m²
Número de plantas 3
Amplio apartamento de 4 habitaciones en un nuevo proyecto en el complejo suburbio de Frankfu…
$1,13M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 4 habitaciones en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Dormitorios 4
Área 165 m²
Número de plantas 3
Amplio apartamento de 4 habitaciones en un nuevo proyecto en el complejo suburbio de Frankfu…
$1,22M
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