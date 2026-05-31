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Villas con garaje en venta en Altenberg, Alemania

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Villa 16 habitaciones en Oberbarenburg, Alemania
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Villa 16 habitaciones
Oberbarenburg, Alemania
Habitaciones 16
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 300 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a una elegante familia o casa de vacaciones en el corazón de las Montañas de Pasc…
$512,079
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Parámetros de las propiedades en Altenberg, Alemania

con Jardín
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