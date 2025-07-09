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Complejo residencial Laguna

Batumi, Georgia
de
$45,800
;
8
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ID: 4006
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Sobre el complejo

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El complejo Laguna es un proyecto único en la unión de la naturaleza y la ciudad!

Nuestro nuevo proyecto se encuentra en una ubicación única en la primera línea del Mar Negro, rodeado de la naturaleza pintoresca del Cabo Verde y el Jardín Botánico.

Máxima comodidad, servicios hoteleros e infraestructura desarrollada en el complejo

Además de las líneas y formas lisas del edificio, este objetivo es servido por grandes jardines y piscinas al aire libre en el espacio interior del complejo.

El acceso más cómodo al mar es proporcionado, y una playa especialmente equipada hará que sus vacaciones sean cómodas e inolvidables.

Una gran selección de infraestructura. Servicios 24/7. Especies terrazas anchura de 1,5 m y gasificación completa del complejo

La empresa de gestión es local del desarrollador. Asumir la responsabilidad completa por el mantenimiento y alquiler de su apartamento. Al mismo tiempo, no hay restricciones al uso para la vida y la entrega automática.

El período promedio de reembolso de los apartamentos es de 8 años. PV es sólo 10%.

Los ingresos por alquilar su apartamento serán del 10 al 15% anual.

En el ejemplo de nuestros proyectos anteriores, el aumento del precio de m.kv desde el comienzo de la construcción

antes de su terminación es 100 - 145%.

Infraestructura y servicios:

5 piscinas y una playa privada.

Una piscina panorámica en el techo, una cerrada dentro. Tres piscinas en el jardín interior.

3 restaurantes en el territorio con una cocina diversa.

Dos lobbies de bar y uno en el techo. Un bar de verano en la playa.

SPA con una variedad de servicios de salud y gimnasio.

Salas de reuniones equipadas con micrófonos, pantallas y todo lo necesario para reuniones de negocios.

Biblioteca de café.

Zona de descanso infantil.

Billiard,

mini-cinema,

cancha de tenis.

Salas de eventos.

3 zonas de salón.

Habitación médica. Farmacia.

Mercado de marcas.

11 ascensores de pasajeros y 3 ascensores de servicio

Hay 24 servicios de ida y vuelta disponibles.

¡Hay varias opciones de planificación! Escribe y te ayudaremos a obtener un beneficio!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 49.8
Precio por m², USD 1,320
Precio del apartamento, USD 65,723
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 84.5
Precio por m², USD 1,640
Precio del apartamento, USD 138,500
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 35.2 – 36.2
Precio por m², USD 1,301 – 1,380
Precio del apartamento, USD 45,800 – 50,011

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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Apartamentos 3 habitaciones
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Apartamentos 4 habitaciones
206.2
494,880
Agencia
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Área, m²
Coste, USD
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31.0 – 58.5
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Desarrollador
Alliance Group
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