Complejo residencial Laguna

El complejo Laguna es un proyecto único en la unión de la naturaleza y la ciudad!

Nuestro nuevo proyecto se encuentra en una ubicación única en la primera línea del Mar Negro, rodeado de la naturaleza pintoresca del Cabo Verde y el Jardín Botánico.

Máxima comodidad, servicios hoteleros e infraestructura desarrollada en el complejo

Además de las líneas y formas lisas del edificio, este objetivo es servido por grandes jardines y piscinas al aire libre en el espacio interior del complejo.

El acceso más cómodo al mar es proporcionado, y una playa especialmente equipada hará que sus vacaciones sean cómodas e inolvidables.

Una gran selección de infraestructura. Servicios 24/7. Especies terrazas anchura de 1,5 m y gasificación completa del complejo

La empresa de gestión es local del desarrollador. Asumir la responsabilidad completa por el mantenimiento y alquiler de su apartamento. Al mismo tiempo, no hay restricciones al uso para la vida y la entrega automática.

El período promedio de reembolso de los apartamentos es de 8 años. PV es sólo 10%.

Los ingresos por alquilar su apartamento serán del 10 al 15% anual.

En el ejemplo de nuestros proyectos anteriores, el aumento del precio de m.kv desde el comienzo de la construcción

antes de su terminación es 100 - 145%.

Infraestructura y servicios:

5 piscinas y una playa privada.

Una piscina panorámica en el techo, una cerrada dentro. Tres piscinas en el jardín interior.

3 restaurantes en el territorio con una cocina diversa.

Dos lobbies de bar y uno en el techo. Un bar de verano en la playa.

SPA con una variedad de servicios de salud y gimnasio.

Salas de reuniones equipadas con micrófonos, pantallas y todo lo necesario para reuniones de negocios.

Biblioteca de café.

Zona de descanso infantil.

Billiard,

mini-cinema,

cancha de tenis.

Salas de eventos.

3 zonas de salón.

Habitación médica. Farmacia.

Mercado de marcas.

11 ascensores de pasajeros y 3 ascensores de servicio

Hay 24 servicios de ida y vuelta disponibles.

¡Hay varias opciones de planificación! Escribe y te ayudaremos a obtener un beneficio!