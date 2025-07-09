Complejo residencial Laguna

El complejo Laguna es un proyecto único en la unión de la naturaleza y la ciudad!
Nuestro nuevo proyecto se encuentra en una ubicación única en la primera línea del Mar Negro, rodeado de la naturaleza pintoresca del Cabo Verde y el Jardín Botánico.
Máxima comodidad, servicios hoteleros e infraestructura desarrollada en el complejo
Además de las líneas y formas lisas del edificio, este objetivo es servido por grandes jardines y piscinas al aire libre en el espacio interior del complejo.
El acceso más cómodo al mar es proporcionado, y una playa especialmente equipada hará que sus vacaciones sean cómodas e inolvidables.
Una gran selección de infraestructura. Servicios 24/7. Especies terrazas anchura de 1,5 m y gasificación completa del complejo
La empresa de gestión es local del desarrollador. Asumir la responsabilidad completa por el mantenimiento y alquiler de su apartamento. Al mismo tiempo, no hay restricciones al uso para la vida y la entrega automática.
El período promedio de reembolso de los apartamentos es de 8 años. PV es sólo 10%.
Los ingresos por alquilar su apartamento serán del 10 al 15% anual.
En el ejemplo de nuestros proyectos anteriores, el aumento del precio de m.kv desde el comienzo de la construcción
antes de su terminación es 100 - 145%.
Infraestructura y servicios:
5 piscinas y una playa privada.
Una piscina panorámica en el techo, una cerrada dentro. Tres piscinas en el jardín interior.
3 restaurantes en el territorio con una cocina diversa.
Dos lobbies de bar y uno en el techo. Un bar de verano en la playa.
SPA con una variedad de servicios de salud y gimnasio.
Salas de reuniones equipadas con micrófonos, pantallas y todo lo necesario para reuniones de negocios.
Biblioteca de café.
Zona de descanso infantil.
Billiard,
mini-cinema,
cancha de tenis.
Salas de eventos.
3 zonas de salón.
Habitación médica. Farmacia.
Mercado de marcas.
11 ascensores de pasajeros y 3 ascensores de servicio
Hay 24 servicios de ida y vuelta disponibles.
¡Hay varias opciones de planificación! Escribe y te ayudaremos a obtener un beneficio!