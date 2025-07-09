Complejo residencial Studia 325 m

LCD Business Class Premier \ Prime

Complejo residencial de clase empresarial.

Club tipo casa para negocios y clase IT. 21a planta

Ubicación.

300m del mar

250m del parque

700m de TC

Vistas a la montaña y la ciudad

Complejo construido

Venta de apartamentos en marco blanco.

Casa tipo club para negocios y clase IT, con infraestructura, zona de coworking para el trabajo, un lugar para relajarse sin salir de casa.

Cerca de la casa una variedad de infraestructura para una vida cómoda:

El centro comercial más grande de la ciudad - Metro City,

En 5 minutos – el mar y el bulevar central

10 minutos - Aeropuerto y Casa de Justicia.

Infraestructura:

Amplia colaboración con los lugares de trabajo y una zona de recreación donde puede hacer negocios o comunicarse con sus colegas, celebrar reuniones y planificar privado un negocio

El gimnasio.

Estacionamiento subterráneo para coches y scooters eléctricos

El patio del patio

Trastero (para bicicleta/silla de ruedas/snowboard)

Recepción.

Seguridad y videovigilancia 24/7

Internet de alta velocidad

Servicio de conserjería

OC

1 edificio, 1 entrada

21a planta

300 apartamentos

1a planta - espacio comercial

altura de techo 2.9m

Es posible combinar varios apartamentos.

1830m2 área total del sitio.

La casa está gasificada y los puntos serán traídos al balcón.

Los medidores de electricidad, agua fría y suministro de gas se instalarán para cada apartamento.

La construcción del edificio es monolítico.

2 ascensores en el edificio.

Precio en marco blanco.

Más $1,000 en suministro de gas e instalación de medidores. El precio está en el contrato.

Mantenimiento:

Para mantener una estancia cómoda y un servicio de calidad en nuestro LCD proporciona pago para el mantenimiento. La cantidad es sólo $ 1,5 por sq.m. (nota que no cambiará durante 5 años después del inicio de la ocupación de la casa). Este precio incluye una variedad de servicios:

El gimnasio

Células de almacenamiento

Recepción.

Limpieza de lugares públicos;

Limpieza de la fachada;

Iluminación de lugares públicos;

Garantizar la seguridad y el orden en el complejo

Seguridad y videovigilancia 24/7

El patio del patio,

Zona de trabajo

Mantenimiento y limpieza de ascensores y reembolso de los gastos de mantenimiento;

Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de protección contra incendios;

Atención al territorio exterior del complejo (patio, plantas alrededor, parque infantil);

Sustitución de manijas de puerta, accesorios y lámparas de iluminación en zonas públicas;

Estos servicios se pueden utilizar de forma gratuita (incluidos en el servicio):

• Recepción,

Seguridad las 24 horas,

• El gimnasio,

• Trastero,

• El patio del patio,

• Coworking area with workplaces and a recreation area where you can hold meetings, communicate with colleagues and plan a business in privacy;

mantenimiento de 1,5 dólares/m2

PV 20-30%

Monto

Verificación del plan de pago con el administrador

Posible pago en criptomoneda