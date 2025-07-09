Complejo residencial Studia 325 m

LCD Business Class Premier \ Prime
Complejo residencial de clase empresarial.
Club tipo casa para negocios y clase IT. 21a planta
Ubicación.
300m del mar
250m del parque
700m de TC
Vistas a la montaña y la ciudad
Complejo construido
Venta de apartamentos en marco blanco.
Casa tipo club para negocios y clase IT, con infraestructura, zona de coworking para el trabajo, un lugar para relajarse sin salir de casa.
Cerca de la casa una variedad de infraestructura para una vida cómoda:
Infraestructura:
1 edificio, 1 entrada
21a planta
300 apartamentos
1a planta - espacio comercial
altura de techo 2.9m
Es posible combinar varios apartamentos.
1830m2 área total del sitio.
La casa está gasificada y los puntos serán traídos al balcón.
Los medidores de electricidad, agua fría y suministro de gas se instalarán para cada apartamento.
La construcción del edificio es monolítico.
2 ascensores en el edificio.
Precio en marco blanco.
Más $1,000 en suministro de gas e instalación de medidores. El precio está en el contrato.
Mantenimiento:
Para mantener una estancia cómoda y un servicio de calidad en nuestro LCD proporciona pago para el mantenimiento. La cantidad es sólo $ 1,5 por sq.m. (nota que no cambiará durante 5 años después del inicio de la ocupación de la casa). Este precio incluye una variedad de servicios:
Estos servicios se pueden utilizar de forma gratuita (incluidos en el servicio):
• Recepción,
Seguridad las 24 horas,
• El gimnasio,
• Trastero,
• El patio del patio,
• Coworking area with workplaces and a recreation area where you can hold meetings, communicate with colleagues and plan a business in privacy;
mantenimiento de 1,5 dólares/m2
PV 20-30%
Monto
Verificación del plan de pago con el administrador
Posible pago en criptomoneda