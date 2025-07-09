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Complejo residencial Studia 325 m

Batumi, Georgia
de
$56,388
;
10
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ID: 39651
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi
  • Dirección
    Zghvispiris Street, 4 Almare

Sobre el complejo

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LCD Business Class Premier \ Prime

Complejo residencial de clase empresarial.

Club tipo casa para negocios y clase IT. 21a planta

Ubicación.

300m del mar

250m del parque

700m de TC

Vistas a la montaña y la ciudad

Complejo construido

Venta de apartamentos en marco blanco.

Casa tipo club para negocios y clase IT, con infraestructura, zona de coworking para el trabajo, un lugar para relajarse sin salir de casa.

Cerca de la casa una variedad de infraestructura para una vida cómoda:

  • El centro comercial más grande de la ciudad - Metro City,
  • En 5 minutos – el mar y el bulevar central
  • 10 minutos - Aeropuerto y Casa de Justicia.

Infraestructura:

  • Amplia colaboración con los lugares de trabajo y una zona de recreación donde puede hacer negocios o comunicarse con sus colegas, celebrar reuniones y planificar privado un negocio
  • El gimnasio.
  • Estacionamiento subterráneo para coches y scooters eléctricos
  • El patio del patio
  • Trastero (para bicicleta/silla de ruedas/snowboard)
  • Recepción.
  • Seguridad y videovigilancia 24/7
  • Internet de alta velocidad
  • Servicio de conserjería
  • OC

1 edificio, 1 entrada

21a planta

300 apartamentos

1a planta - espacio comercial

altura de techo 2.9m

Es posible combinar varios apartamentos.

1830m2 área total del sitio.

La casa está gasificada y los puntos serán traídos al balcón.

Los medidores de electricidad, agua fría y suministro de gas se instalarán para cada apartamento.

La construcción del edificio es monolítico.

2 ascensores en el edificio.

Precio en marco blanco.

Más $1,000 en suministro de gas e instalación de medidores. El precio está en el contrato.

Mantenimiento:

Para mantener una estancia cómoda y un servicio de calidad en nuestro LCD proporciona pago para el mantenimiento. La cantidad es sólo $ 1,5 por sq.m. (nota que no cambiará durante 5 años después del inicio de la ocupación de la casa). Este precio incluye una variedad de servicios:

  • El gimnasio
  • Células de almacenamiento
  • Recepción.
  • Limpieza de lugares públicos;
  • Limpieza de la fachada;
  • Iluminación de lugares públicos;
  • Garantizar la seguridad y el orden en el complejo
  • Seguridad y videovigilancia 24/7
  • El patio del patio,
  • Zona de trabajo
  • Mantenimiento y limpieza de ascensores y reembolso de los gastos de mantenimiento;
  • Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de protección contra incendios;
  • Atención al territorio exterior del complejo (patio, plantas alrededor, parque infantil);
  • Sustitución de manijas de puerta, accesorios y lámparas de iluminación en zonas públicas;

Estos servicios se pueden utilizar de forma gratuita (incluidos en el servicio):

• Recepción,

Seguridad las 24 horas,

• El gimnasio,

• Trastero,

• El patio del patio,

• Coworking area with workplaces and a recreation area where you can hold meetings, communicate with colleagues and plan a business in privacy;

mantenimiento de 1,5 dólares/m2

PV 20-30%

Monto

Verificación del plan de pago con el administrador

Posible pago en criptomoneda

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Número de plantas
    Número de plantas
    21

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Complejo residencial Studia 325 m
Batumi, Georgia
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