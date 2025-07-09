Piso en edificio nuevo Ocean Sky Residence

Ocean Sky Residence
Ocean Sky Residence es un desarrollo de alta calidad diseñado para una vida moderna y cómoda. Idealmente situado cerca de New Road, el proyecto ofrece un equilibrio perfecto entre accesibilidad y tranquilidad.
Los residentes pueden disfrutar de impresionantes vistas panorámicas evitando el intenso tráfico de la ciudad, garantizando un estilo de vida diario más pacífico y eficiente. Ocean Sky Residence combina una calidad de construcción excepcional, una ubicación estratégica y un ambiente de vida refinado, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que valoran tanto la comodidad como la comodidad.
Disponibilidad
El precio por metro cuadrado comienza desde $3,000, ofreciendo un excelente valor para un desarrollo de primera clase. El tamaño mínimo disponible del apartamento es de 113 metros cuadrados, máximo 715. garantizando espaciosos y confortables ambientes de vida adaptados a los estándares modernos.
entregado en Q3 2025