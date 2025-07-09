Hotel Rotana

Rotana Resort & Spa es el primer hotel de cinco estrellas de Georgia gestionado por la prestigiosa marca internacional Rotana. El proyecto ofrece un concepto único que combina servicios de alta gama, soluciones modernas de ingeniería y infraestructura premium para el ocio y el negocio. El complejo está situado en la zona turística de Gonio y está diseñado de tal manera que las ventanas ofrecen impresionantes vistas panorámicas del mar, las montañas y la ciudad. El alto estatus de la propiedad se confirma por el cumplimiento de estrictos estándares internacionales de cinco estrellas: cada elemento interior y material de acabado se selecciona bajo la supervisión meticulosa de la marca Rotana. La solución arquitectónica del complejo es única: el contorno de fachada cambia de piso a piso, dando al edificio un carácter distintivo y una estética especial.

Diseños

Standard King, zona desde 29.4 m2, precio desde $142,300

Standard Twin, zona desde 29.8 m2, precio desde $152,300

Suite junior de 49,5 m2, precio desde $266,300

ADA King, zona desde 64.7 m2, precio desde $298,300

1+1 King, zona desde 66.1 m2, precio desde $335,200

La excelencia técnica y la calidad de la propiedad están aseguradas por una fundación sobre 118 pilas y un marco monolítico de hormigón C 30/35, diseñado para cargas sísmicas de hasta 8 puntos. Un alto nivel de confort está garantizado por la insonorización de particiones y pisos internos con un coeficiente STC 50, que proporciona un silencio casi completo en las habitaciones, así como un moderno sistema de control del clima de frío-boiler con termostatos digitales individuales. Se presta especial atención a la seguridad: el complejo está equipado con un sistema de extinción de incendios según las normas de la NFPA, incluyendo rociadores en cada piso y puertas resistentes al fuego con hasta 30 minutos de protección. Los materiales exclusivos se utilizan en el acabado, como azulejos de cerámica italianos, revestimientos resistentes a la humedad y paneles de MDF ventilados con protección contra los arañazos.

Infraestructura

Jardín

Casino

Aparcamiento

Spa & Fitness

Sala de conferencias

Playa privada

Restaurante & Bares

Salón de negocios

Vino & Cigar boutique

Piscina al aire libre

Rotana Resort & Spa es una sinergia de fiabilidad, lujo y gestión profesional, creando condiciones ideales tanto para la relajación personal como para generar ingresos estables.