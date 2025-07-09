  1. Realting.com
Hotel Rotana

Batumi, Georgia
$142,300
18
ID: 33114
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/12/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    27

Sobre el complejo

Rotana Resort & Spa es el primer hotel de cinco estrellas de Georgia gestionado por la prestigiosa marca internacional Rotana. El proyecto ofrece un concepto único que combina servicios de alta gama, soluciones modernas de ingeniería y infraestructura premium para el ocio y el negocio. El complejo está situado en la zona turística de Gonio y está diseñado de tal manera que las ventanas ofrecen impresionantes vistas panorámicas del mar, las montañas y la ciudad. El alto estatus de la propiedad se confirma por el cumplimiento de estrictos estándares internacionales de cinco estrellas: cada elemento interior y material de acabado se selecciona bajo la supervisión meticulosa de la marca Rotana. La solución arquitectónica del complejo es única: el contorno de fachada cambia de piso a piso, dando al edificio un carácter distintivo y una estética especial.

Diseños

  Standard King, zona desde 29.4 m2, precio desde $142,300

  Standard Twin, zona desde 29.8 m2, precio desde $152,300

  Suite junior de 49,5 m2, precio desde $266,300

  ADA King, zona desde 64.7 m2, precio desde $298,300

  1+1 King, zona desde 66.1 m2, precio desde $335,200

La excelencia técnica y la calidad de la propiedad están aseguradas por una fundación sobre 118 pilas y un marco monolítico de hormigón C 30/35, diseñado para cargas sísmicas de hasta 8 puntos. Un alto nivel de confort está garantizado por la insonorización de particiones y pisos internos con un coeficiente STC 50, que proporciona un silencio casi completo en las habitaciones, así como un moderno sistema de control del clima de frío-boiler con termostatos digitales individuales. Se presta especial atención a la seguridad: el complejo está equipado con un sistema de extinción de incendios según las normas de la NFPA, incluyendo rociadores en cada piso y puertas resistentes al fuego con hasta 30 minutos de protección. Los materiales exclusivos se utilizan en el acabado, como azulejos de cerámica italianos, revestimientos resistentes a la humedad y paneles de MDF ventilados con protección contra los arañazos.

Infraestructura

  • Jardín

  • Casino

  • Aparcamiento

  • Spa & Fitness

  • Sala de conferencias

  • Playa privada

  • Restaurante & Bares

  • Salón de negocios

  • Vino & Cigar boutique

  • Piscina al aire libre

Rotana Resort & Spa es una sinergia de fiabilidad, lujo y gestión profesional, creando condiciones ideales tanto para la relajación personal como para generar ingresos estables.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 66.1
Precio por m², USD 5,071
Precio del apartamento, USD 335,200
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 29.4 – 64.7
Precio por m², USD 4,611 – 5,380
Precio del apartamento, USD 142,300 – 298,300

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

