  2. Georgia
  3. Hotel Wellness by Wyndham Garden

Hotel Wellness by Wyndham Garden

Merab Kostava Street, Georgia
$125,000
20
ID: 33063
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/12/25

Localización

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Merab Kostava Street, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batumi, Georgia
de
$155,000
VAT
