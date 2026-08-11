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Casas de campo en venta en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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Casa de campo 5 habitaciones en Akhalsopeli, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Akhalsopeli, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Número de plantas 3
akhalsopeli - el suburbio más cercano de Batumi. A la ciudad está a 7 minutos en coche. Las …
$158,000
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Casa de campo 5 habitaciones en Akhalsopeli, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Akhalsopeli, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 305 m²
Número de plantas 2
Características del objeto:Situado en los suburbios de Batumi, Akhalsopeli (en el aeropuerto…
$279,600
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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