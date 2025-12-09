Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Jardín

Adosados con Jardín en Venta en Batumi, Georgia

4 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención casas adosadas de tres pisos en ladera de montaña, que son una ver…
$697,500
Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención casas adosadas de tres pisos en ladera de montaña, que son una ver…
Precio en demanda
Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención casas adosadas de tres pisos en ladera de montaña, que son una ver…
$102,500
Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención casas adosadas de tres pisos en ladera de montaña, que son una ver…
$789,750
