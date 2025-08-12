Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Xyliatos
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Campo de golf

Estudios cerca del club de golf en venta en Xyliatos, Chipre

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Xyliatos, Chipre
Estudio 1 habitación
Xyliatos, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Sobre el proyecto: Thalassa Beach Resort es un desarrollo residencial de primera línea en B…
$153,139
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Xyliatos, Chipre

con Garaje
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir