Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Paralimni Deyneia Municipality, Chipre

Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Situado en una prestigiosa zona con nuevas infraestructuras modernas, incluyendo carreteras …
$371,812
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Situado en una zona muy codiciada con infraestructura moderna incluyendo nuevas carreteras y…
$371,812
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Paralimni Deyneia Municipality, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir