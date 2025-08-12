Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Nicosia
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Nicosia, Chipre

bienes raíces comerciales
132
oficinas
42
inversiones inmobiliarias
35
almacenes
8
Mostrar más
Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 800 m² en Nicosia, Chipre
Producción 800 m²
Nicosia, Chipre
Área 800 m²
La parcela industrial de aproximadamente 7.310 metros cuadrados con un edificio industrial e…
$2,51M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir