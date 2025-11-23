Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Lakatameia, Chipre

3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
A charming ground floor apartment is available for rent in Lakatamia, Nicosia, just a short …
$1,150
por mes
Dejar una solicitud
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento en Lakatameia, Chipre
Apartamento
Lakatameia, Chipre
Área 37 m²
This modern Studio Apartment situated in the Lakatamia near Lidl area, just a stone's throw …
$763
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Luxury 2 Bedroom Floor Apartment for Rent plus maids room. Very quiet residential area ar Ar…
$1,744
por mes
Dejar una solicitud
