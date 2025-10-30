Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Chloraka
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Bungalow

Arrendamiento a largo plazo bungalows en Koinoteta Chloraka, Chipre

2 propiedades total found
Bungalow de 3 dormitorios en Chloraka, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Beautiful 3 bedroom, 2 bathroom bungalow just meters away from the sea, located in Lower Chl…
$1,393
por mes
Bungalow de 3 dormitorios en Chloraka, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Long-Term Rental – 3-Bedroom Bungalow Bright and stylish bungalow with 3 bedrooms and 2 bath…
$2,342
por mes
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
