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Propiedades residenciales en venta en Split, Croacia

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apartamentos
29
casas independientes
51
80 propiedades total found
Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 370 m²
Una villa de lujo está disponible para la venta en una alta concha-y-core condición, situada…
$2,06M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 308 m²
VILLA DE ESTADO SOBRE UNA LOCALIZACIÓN UNIQUE, EN HUGE LAND OF 8 414 SQM!Berth for a smaller…
$4,04M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Villa moderna de lujo con piscina en las colinas por encima de Split 3 km. del mar!La villa …
$1,73M
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
¿Buscando la vista más pintoresca y impresionante de toda la costa adriática? Esta lujosa fi…
$882,487
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 494 m²
Magnífico chalet de lujo moderno en venta en una excelente ubicación cerca de Split!El área …
Precio en demanda
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Descripción del objeto: Esta villa arquitectónicamente excepcional se encuentra en una ubica…
$950,490
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Grad Split, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Ubicación: Split Construido: 2017 Mar: 10 km Centro de la ciudad: 20 km Espacio interior…
$1,59M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Elegante villa moderna con baño se encuentra en un tranquilo pueblo Zrnovica cerca de Split,…
$1,57M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 180 m²
¡Con descuento!Precio antiguo era 1 100 000 eur, nuevo precio es 990 000 eur!En el pintoresc…
$1,13M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Área 360 m²
Gran propiedad de inversión en la primera línea al mar en Kastel Stafilic en tierra grande e…
$1,50M
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Casa 4 habitaciones en Grad Split, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
El idioma inglés es una forma poderosa y dinámica de comunicación que es ampliamente hablada…
$1,88M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Área 384 m²
Descripción del objeto: En la prestigiosa ubicación de Podstrana cerca de Split, ofrecemos u…
$1,92M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Maravillosa villa de estilo clásico, con piscina y vistas al mar a sólo 50 metros de la play…
$3,43M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
¡Con descuento! ¡El precio era 2,2 mio euro!¡Es una de las mejores villas que hemos visto en…
$2,13M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa rara con piscina de excelente ubicación, en primera fila al mar en Kaštel Štafilić, en…
$2,54M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 390 m²
Una lujosa villa en construcción está en venta en una ubicación tranquila y elevada sobre Sp…
$1,66M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 330 m²
Excepcional villa moderna cerca de Split con vista panorámica al mar, piscina infinita y equ…
$2,86M
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Casa 5 habitaciones en Grad Split, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Split, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Ubicación: Split Construido: 1962 Renovado: 2023 Centro de división: 1,2 km Mar: 0,35 km Dis…
$3,53M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Elegante y moderna villa de una sola planta con piscina en una zona tranquila sobre la carre…
$743,373
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 393 m²
Villa supermoderna os sorprendente arquitectura avanzada que te deja asombrado!¡Le Corbusier…
$1,26M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 6
Área 950 m²
Descripción del objeto: En la prestigiosa ubicación de Podstrana cerca de la histórica Split…
$1,83M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Villa moderna con vistas al mar en las inmediaciones de Split!Perfectamente situado en una h…
$1,60M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 930 m²
Perla de Split - 1a fila al mar - propiedad WOW-effect!Esta excepcional villa de lujo en ven…
$7,43M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 386 m²
En una ubicación deseable en Kaštel Stari, con una vista al mar encantadora, esta hermosa vi…
$1,06M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 6
Área 700 m²
Descripción del sitio: En la prestigiosa zona de Podstrana, cerca de Split, hay una villa ex…
$3,54M
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Nils Ott Real Estates
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Casa 6 habitaciones en Grad Split, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Split, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 390 m²
Ubicación: Kastela Construido: 2016 Renovado: 2022 Centro urbano: 5 km Mar: 0,85 km Distanci…
$2,12M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Una villa de lujo situada en una zona tranquila en Kaštel Novi, rodeada de olivares, viñedos…
$1,26M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa de diseño sorprendente en Split construida en 2018-2019!Villa es nueva, moderna y 100%…
$1,15M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 355 m²
¡Con descuento! ¡El precio anterior era 1,5 mio euro!Villa de 5 estrellas verdaderas con una…
$1,60M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Una oportunidad única y muy rara para comprar una villa con una piscina en Split a sólo 50 m…
$1,73M
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Parámetros de las propiedades en Split, Croacia

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