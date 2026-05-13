Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Crikvenica
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Grad Crikvenica, Croacia

;
Crikvenica
31
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Villa en construcción orientada hacia el mar con vistas panorámicas de Crikvenica, Canal Vin…
$1,79M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Grad Crikvenica, Croacia

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir