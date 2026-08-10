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Propiedades residenciales en venta en Zagreb, Croacia

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Sesvete
21
650 propiedades total found
Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Casa de lujo con piscina en un primer lugar en Zagreb!Esta impresionante casa unifamiliar de…
$1,60M
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 310 m²
En el distinguido y muy codiciado distrito de Šestine, situado bajo las verdes laderas de Me…
$2,23M
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
Una villa de baja energía con una gran parcela y un moderno sistema de energía solar está en…
$1,01M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Local comercial con una superficie de 107,7 m2 están en venta en el mismo centro de Zagreb e…
$610,933
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Casa 10 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 10 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 262 m²
www.biliskov.com ID: 15031 Zagreb, Jarun Una casa unifamiliar funcional con una superficie h…
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
Precio en demanda
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas de Zagreb, esta villa de lujo exc…
$1,94M
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Casa 5 habitaciones en Lucko, Croacia
Casa 5 habitaciones
Lucko, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Odra Una casa unifamiliar con una superficie habitable de 115 m2 rodeada de un gran jardín, …
$570,968
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$327,451
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Casa de lujo en venta en Crnomerec, Zagreb, con tres plantas, un ascensor privado y una terr…
$1,71M
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
For sale is a modern penthouse with a panoramic view of the city, located in a new building,…
$608,096
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 1/2
I25462 Požarinje
$528,998
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 477 m²
En una de las ubicaciones más bellas y buscadas de Zagreb, en una calle tranquila en la zona…
$2,74M
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$339,349
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 415 m²
Zagreb Casa familiar en venta: Amplia casa de 499 metros cuadrados con piscina interior y vi…
$1,10M
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Casa 8 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 8 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 327 m²
www.biliskov.com ID: 14706 Donja Dubrava, TrnavaCasa con tres apartamentos, superficie total…
$402,561
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Apartamento 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Área 200 m²
I25997 Bukovac
$653,221
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 2/2
I27353 Zajčeva
$365,361
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Villa en Zagreb, Croacia
Villa
Zagreb, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 580 m²
Esta exclusiva oportunidad de residencia e inversión se encuentra en la zona de Vrhovec de Z…
$1,49M
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$335,988
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Apartamento 2 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 4/4
-SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Trakoščanska street, 4-room, gross area 95m2, (apartment…
$354,289
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Casa 6 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 6 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 449 m²
www.biliskov.com ID: 14175 Gornje Vrapče, Horvatnica Vivienda unifamiliar con dos apartament…
$288,368
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Área 225 m²
Número de plantas 2
SALE, FLAT, Center, Vinogradska cesta, 4-bedroom, excellent, total area 218m2, net area 154m…
$663,185
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Apartamento 3 habitaciones en Lucko, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lucko, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Número de plantas 3
I28975 Podbrežje X
$236,920
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Casa 7 habitaciones en Zagreb, Croacia
Casa 7 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 7
Área 146 m²
Número de plantas 2
I24737 Matka Mandića
$464,993
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
www.biliskov.com ID: 14848Zagreb, Bukovac GornjiUn amplio y luminoso apartamento de cuatro h…
$397,947
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Número de plantas 4
I25596 Katalinić Jeretova
$349,862
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 1/2
I26982 Ive Serdara
$287,861
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Villa 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Villa 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
www.biliskov.com  ID: 14088 Podsljeme, Šestinski peak Five-room, two-story apartment, apar…
$696,696
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Villa 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Villa 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 258 m²
Zagreb, Babonićeva Street Luxuriously furnished five-room apartment NKP 258 m2 on the first…
Precio en demanda
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