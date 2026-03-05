Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Khan Dangkao, Camboya

4 propiedades total found
Propiedad comercial 59 m² en Sangkat Dangkao, Camboya
Propiedad comercial 59 m²
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 59 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង បុរីជីបម៉ុង 💲តម្លៃ: 230,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4…
$230,000
Propiedad comercial en Khan Dangkao, Camboya
Propiedad comercial
Khan Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
Esta hermosa tienda es una oportunidad fantástica para aquellos que buscan un espacio de vid…
$90,000
Propiedad comercial 197 m² en Sangkat Roluoh, Camboya
Propiedad comercial 197 m²
Sangkat Roluoh, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 197 m²
Piso 3
Este establecimiento de 3 plantas se encuentra dentro de la adosada organizada Borey ML Gree…
$155,000
Propiedad comercial 68 m² en Sangkat Dangkao, Camboya
Propiedad comercial 68 m²
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 68 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង បុរីជីបម៉ុង 💲តម្លៃ: 230,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4…
$230,000
