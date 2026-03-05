Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Mean Chey
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Khan Mean Chey, Camboya

3 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Stueng Mean Chey 1, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 10
Piso 3
🏥 Prime Shophouse en venta en la calle 271 Cerca del hospital Rusia - Zona de tráfico alta! …
$950,000

Propiedad comercial en Sangkat Stueng Mean Chey 3, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Stueng Mean Chey 3, Camboya
Situado en el próspero distrito de Khan Mean Chey, esta propiedad ofrece una oportunidad exc…
$4,47M

Propiedad comercial en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Piso 3
Excelente tienda en venta en Chip Mong 271 Descubra una fantástica oportunidad de negocios y…
$680,000

