Locales comerciales en venta en Khan Chbar Ampov, Camboya

Propiedad comercial en Ta Ngov Kandal, Camboya
Propiedad comercial
Ta Ngov Kandal, Camboya
Piso 1
Presentando una excelente oportunidad para adquirir un amplio almacén en Khan Chbar Ampov. C…
$420,000
Propiedad comercial en Ta Ngov Kandal, Camboya
Propiedad comercial
Ta Ngov Kandal, Camboya
Esta propiedad industrial en Khan Chbar Ampov ofrece una amplia zona de tierra, por lo que e…
$450,000
Propiedad comercial 189 m² en Khan Chbar Ampov, Camboya
Propiedad comercial 189 m²
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 189 m²
Piso 3
Este establecimiento bien ubicado en el Borey Peng Huoth Beoung Snor ofrece una excelente op…
$290,000
