Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Khan Chroy Changvar, Camboya

3 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$3,95M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Prek Liep, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Prek Liep, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Posee una primera tienda Chroy Changvar por sólo $220,000 y disfrutar de la mezcla perfecta …
$220,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$2,80M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir