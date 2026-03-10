Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Siem Reap, Camboya

17 propiedades total found
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 11
El nuevo hotel está situado a pocos minutos del centro de Siem Reap, a solo 3 minutos en coc…
$3,00M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 21
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 23
Piso 2
No te pierdas esta increíble oportunidad de poseer un hotel boutique en la próspera comuna d…
$620,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Habitaciones 15
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 16
Esta villa de 5 dormitorios con piscina privada y un hotel de 10 habitaciones están ambos si…
$1,50M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 21
Dormitorios 21
Piso 3
Este hotel bien mantenido se encuentra en la popular zona de Wat Bo, Wat Bo Village, Sala Ka…
$1,20M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Shophouse en venta! Terreno 4m x 22.5m con título duro, tamaño de la construcción de 240m2 e…
$550,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Tiendas en venta cerca El mercado nocturno de Siem Reap es una gran inversión para empresas …
$390,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 13
En venta en Sala Kamraeuk, Siem Reap, es una encantadora propiedad boutique con 10 dormitori…
$330,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 18
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 22
Piso 3
Edificio de hoteles en venta cerca de la Riverside en Siem Reap City, Sla Kram Commune. Este…
$1,30M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 22
Dormitorios 22
Nº de cuartos de baño 25
Un hotel boutique de 22 dormitorios está disponible para la venta en Siem Reap City, que ofr…
$2,90M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
Una oportunidad única de inversión con este impresionante establecimiento de 4 dormitorios s…
$150,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Habitaciones 13
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 15
Este hotel de 13 dormitorios en venta en la zona Svay Dangkum de Siem Reap City es una fantá…
$580,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 10
Esta increíble boutique de 9 dormitorios en venta en Sla Kram Commune, Krong Siem Reap! Incl…
$850,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Svay Thom, Camboya
Propiedad comercial
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 86
Dormitorios 86
Nº de cuartos de baño 90
Este es un hotel de 86 habitaciones situado en una ubicación privilegiada al norte de Svay T…
$4,80M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 14
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 17
Este hotel de 14 pisos está ahora a la venta y ofrece una gran oportunidad de negocios en Si…
$1,50M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Ciudad de Siem Riep, Camboya
Propiedad comercial
Ciudad de Siem Riep, Camboya
Habitaciones 15
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 17
Piso 4
Este encantador hotel boutique en venta se encuentra en Kouk Chork Commune, muy cerca de Kro…
$380,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Una rara oportunidad está disponible con este establecimiento de 4 dormitorios en venta en S…
$250,000
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Krous, Camboya
Propiedad comercial
Krous, Camboya
Habitaciones 16
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 17
Piso 3
Teniendo en cuenta este edificio de apartamentos como inversión de alquiler: para alquileres…
$320,000
Dejar una solicitud
