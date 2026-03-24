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Locales comerciales en venta en Phnom Penh, Camboya

Khan Sen Sok
7
Khan Chamkar Mon
7
Khan Daun Penh
3
Khan Mean Chey
3
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40 propiedades total found
Propiedad comercial en Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 60
Dormitorios 60
Nº de cuartos de baño 62
Piso 14
Prime Riverside Investment Opportunity Riverside Commercial Goldmine! Edificio de alta visib…
$3,80M
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Propiedad comercial 189 m² en Khan Chbar Ampov, Camboya
Propiedad comercial 189 m²
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 189 m²
Piso 3
Este establecimiento bien ubicado en el Borey Peng Huoth Beoung Snor ofrece una excelente op…
$290,000
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Propiedad comercial en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Piso 5
Descubra una oportunidad de inversión excepcional con este hotel disponible para alquiler de…
$5,50M
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Propiedad comercial en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 2
Tienda comercial de 4 dormitorios, 5 baños en Saensokh bullicioso, Phnom Penh Thmei. Medindo…
$225,000
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Propiedad comercial en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial
Khan Sen Sok, Camboya
Piso 4
Invierte en el corazón del distrito comercial más rápido de Phnom Penh con este establecimie…
$500,000
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Propiedad comercial 173 m² en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial 173 m²
Khan Sen Sok, Camboya
Área 173 m²
Piso 11
អាគារសម្រាប់លក់ និងជួល/ Edificio Venta/Rent តម្លៃលក់ / Precio de venta: $2, 5M តម្លៃជួល / Pr…
$2,50M
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Propiedad comercial en Khan Kamboul, Camboya
Propiedad comercial
Khan Kamboul, Camboya
Esta propiedad extensa de 1,122m2 es un raro hallazgo en el corazón industrial de Khan Kambo…
$1,02M
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Propiedad comercial en Sangkat Prateah Lang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Prateah Lang, Camboya
Asegure un activo industrial de alto rendimiento en el corazón de la Zona Económica Especial…
$150,000
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Propiedad comercial 201 m² en Sangkat Kakab 2, Camboya
Propiedad comercial 201 m²
Sangkat Kakab 2, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 201 m²
Piso 3
Este establecimiento de 3 plantas en Chip Mong Pochentong ofrece un diseño flexible adecuado…
$800
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Propiedad comercial 575 m² en Sangkat Kakab 2, Camboya
Propiedad comercial 575 m²
Sangkat Kakab 2, Camboya
Área 575 m²
📣📣 ឃ្លាំងសម្រាប់លក់ និងជួល 📍 ទីតាំង: ក្បែរបុរី ជីបម៉ុង 💲តម្លៃថ្មី: 450,000$ ()) / :: $1,000/…
$450,000
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Propiedad comercial 170 m² en Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial 170 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Muoy, Camboya
Área 170 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្ម២ល្វែង (ជាន់ក្រោម) 📍ទីតាំង: ក្បែរផ្សារធំថ្មី 💲តម្លៃ: 480,000$ (ចរចា) ▶️ទំហំផ្…
$480,000
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Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$2,80M
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Propiedad comercial 59 m² en Sangkat Dangkao, Camboya
Propiedad comercial 59 m²
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 59 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង បុរីជីបម៉ុង 💲តម្លៃ: 230,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4…
$230,000
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Propiedad comercial 68 m² en Sangkat Dangkao, Camboya
Propiedad comercial 68 m²
Sangkat Dangkao, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 68 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង បុរីជីបម៉ុង 💲តម្លៃ: 230,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 4…
$230,000
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Propiedad comercial 197 m² en Sangkat Roluoh, Camboya
Propiedad comercial 197 m²
Sangkat Roluoh, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 197 m²
Piso 3
Este establecimiento de 3 plantas se encuentra dentro de la adosada organizada Borey ML Gree…
$155,000
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Kor, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Kor, Camboya
Este establecimiento se encuentra en una zona urbana ocupada, a pocos pasos del mercado loca…
$255,000
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Propiedad comercial en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Piso 3
Excelente tienda en venta en Chip Mong 271 Descubra una fantástica oportunidad de negocios y…
$680,000
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Reang, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Reang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Este enorme almacén de 15m x 16m es un activo "blue-chip" en el distrito comercial más estab…
$1,14M
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Propiedad comercial en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
🏠 Prime Shophouse Investment on Sought-After Street 99! 🏠 Una oportunidad fantástica para po…
$560,000
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Propiedad comercial en Ta Ngov Kandal, Camboya
Propiedad comercial
Ta Ngov Kandal, Camboya
Esta propiedad industrial en Khan Chbar Ampov ofrece una amplia zona de tierra, por lo que e…
$450,000
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Piso 2
Premium Shophouse en BKK1 para la venta de oro de inversión! Primera tienda con amplia facha…
$2,20M
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Propiedad comercial en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Piso 13
Este edificio bien ubicado en alquiler está situado en la primera zona de OCIC, ofreciendo u…
$3,95M
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Propiedad comercial en Sangkat Prek Liep, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Prek Liep, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Piso 3
Posee una primera tienda Chroy Changvar por sólo $220,000 y disfrutar de la mezcla perfecta …
$220,000
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Propiedad comercial en Sangkat Stueng Mean Chey 1, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 10
Piso 3
🏥 Prime Shophouse en venta en la calle 271 Cerca del hospital Rusia - Zona de tráfico alta! …
$950,000
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Propiedad comercial en Ta Ngov Kandal, Camboya
Propiedad comercial
Ta Ngov Kandal, Camboya
Piso 1
Presentando una excelente oportunidad para adquirir un amplio almacén en Khan Chbar Ampov. C…
$420,000
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Propiedad comercial en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Piso 17
"Primer edificio comercial en venta en TTP, que ofrece excelente visibilidad y accesibilidad…
$2,30M
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Propiedad comercial en Sangkat Svay Pak, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Svay Pak, Camboya
Nº de cuartos de baño 4
Piso 5
Situado estratégicamente en el rápido desarrollo del distrito de Ta Khan Russey Keo a lo lar…
$640,000
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Propiedad comercial 432 m² en Sangkat Krang Thnong, Camboya
Propiedad comercial 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 432 m²
📣📣ឃ្លាំងសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតនៅក្រាំងធ្នង់ 💲តម្លៃ 300,000$ ()) ▶️ទំហំដី 20m x 30m ▶️ទំហំ…
$300,000
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Propiedad comercial en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 43
Dormitorios 43
Nº de cuartos de baño 43
Piso 13
The Opportunity: High-Yield Real Estate in Phnom Penh’s Most Desired District Aproveche una …
$6,00M
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Propiedad comercial en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 50
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 53
Piso 10
🏢 Primer edificio comercial en High-Demand Street 155! 🏢 Una oportunidad excepcional para ad…
$2,00M
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