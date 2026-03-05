Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Khan Sen Sok, Camboya

7 propiedades total found
Propiedad comercial 173 m² en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial 173 m²
Khan Sen Sok, Camboya
Área 173 m²
Piso 11
អាគារសម្រាប់លក់ និងជួល/ Edificio Venta/Rent តម្លៃលក់ / Precio de venta: $2, 5M តម្លៃជួល / Pr…
$2,50M
Propiedad comercial en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 24
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 25
Piso 5
🏢 Edificio Landmark en venta en Prime Street 271 - Excepcional Investment! Adquirir una inve…
$1,20M
Propiedad comercial 60 m² en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Propiedad comercial 60 m²
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 60 m²
📣📣ផ្ទះអាជីវកម្ម ត្រូវការលក់បន្ទាន់ 📍ទីតាំង: លើផ្លូវចូល 💲តម្លៃលក់: 2xx,000$ ()) ▶️ទំហំផ្ទះ: 6…
$265,000
Propiedad comercial en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Invierte en este primer almacén comercial en Saensokh, Kouk Khleang, Phnom Penh. Con 2 dormi…
$460,000
Propiedad comercial en Khan Sen Sok, Camboya
Propiedad comercial
Khan Sen Sok, Camboya
Piso 4
Invierte en el corazón del distrito comercial más rápido de Phnom Penh con este establecimie…
$500,000
Propiedad comercial en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Propiedad comercial
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 2
Tienda comercial de 4 dormitorios, 5 baños en Saensokh bullicioso, Phnom Penh Thmei. Medindo…
$225,000
Propiedad comercial 432 m² en Sangkat Krang Thnong, Camboya
Propiedad comercial 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Camboya
Nº de cuartos de baño 2
Área 432 m²
📣📣ឃ្លាំងសម្រាប់លក់ 📍ទីតាំង: ស្ថិតនៅក្រាំងធ្នង់ 💲តម្លៃ 300,000$ ()) ▶️ទំហំដី 20m x 30m ▶️ទំហំ…
$300,000
