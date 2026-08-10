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Villas en venta en Haskovo, Bulgaria

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3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Svilengrad, Bulgaria
Villa 6 habitaciones
Svilengrad, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 950 m²
Número de plantas 2
Casa masiva de cuatro dormitorios en un pueblo cerca de Harmanli y Svilengrad. La casa está …
$53,165
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Villa 6 habitaciones en Mladinovo, Bulgaria
Villa 6 habitaciones
Mladinovo, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 000 m²
Número de plantas 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
Precio en demanda
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Villa 10 habitaciones en Harmanli, Bulgaria
Villa 10 habitaciones
Harmanli, Bulgaria
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Discounted price of 175000 euro! Do not miss this wonderful Guest house in Sakar Mountain!!!…
$176,234
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Parámetros de las propiedades en Haskovo, Bulgaria

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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