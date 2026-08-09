Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Dobrich
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Dobrich, Bulgaria

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa en Bojurets, Bulgaria
Villa
Bojurets, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una villa única de nueva construcción construida con lo…
$708,425
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Bezvoditsa, Bulgaria
Villa
Bezvoditsa, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 430 m²
Descripción del objeto: Video: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI En venta hay dos casas que han …
$216,678
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Balchik, Bulgaria
Villa
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 4
Área 2 450 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa de nueva construcción a altos estándares de la UE.…
$233,171
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Dobrich, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir