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Villas con Terraza en venta en Bulgaria

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Provincia de Burgas
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Villa 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Villa 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
🏡Elegante Villa con amplio patio en Victoria Hill - Documentos listos!Ponemos a su atención …
$437,957
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Agencia
Bulgarian Expert
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English, Русский, Български
Villa 5 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Villa 5 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Número de plantas 3
🏡 Descripción del inmueble Ofrecemos una exclusiva villa de dos plantas con piscina priva…
$468,109
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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