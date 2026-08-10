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Villas en venta en Nesebar, Bulgaria

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Sveti Vlas
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11 propiedades total found
Villa en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Descripción del objeto: Esta propiedad se encuentra en **Venid Eco Village** en **Sveti Vlas…
$751,841
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 301 m²
Descripción del objeto: **Venid Eco Village** es un complejo residencial cerrado en Sveti Vl…
$2,08M
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Villa 5 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Villa 5 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Número de plantas 3
🏡 Descripción del inmueble Ofrecemos una exclusiva villa de dos plantas con piscina priva…
$461,206
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Nesebar, Bulgaria
Villa
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descripción del objeto: ¿Está buscando un apartamento compacto, cómodo y asequible junto al …
$75,251
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Villa en Nesebar, Bulgaria
Villa
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 210 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta una gran casa de tres pisos de nueva construcci…
$308,311
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Villa en Nesebar, Bulgaria
Villa
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 936 m²
Descripción del objeto: Casa con piscina, jardín privado y piscina junto al mar! En el pinto…
$365,406
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Villa en Ravda, Bulgaria
Villa
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
Descripción del objeto: Villa de tres pisos en el centro de Ravda, Bulgaria Estamos encanta…
$627,733
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Villa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
🏡 Status Eco-Villa con Sea Panorama y Own Sauna: ECO VILLAGE LCDOfrecemos a la venta una luj…
$610,508
VAT
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Bulgarian Expert
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Villa 7 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Villa 7 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 500 m²
$194,703
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Villa en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 122 m²
Charming gated complex "Eco Villas" located in an ideal location - at the foot of the Stara …
$273,326
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Villa en Kosharitsa, Bulgaria
Villa
Kosharitsa, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Piso 1
Ofrecemos comprar una nueva casa moderna en construcción en el pueblo de Kosharitsa sin gast…
$175,449
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Parámetros de las propiedades en Nesebar, Bulgaria

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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