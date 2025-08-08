Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Sveti Vlas, Bulgaria

3 propiedades total found
Villa en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 122 m²
El encantador complejo cerrado "Eco Villa" está situado en una ubicación ideal - al pie de l…
$273,326
Villa 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una lujosa casa unifamiliar de dos plantas con VISTA FRONTAL AL ​​MAR en el comple…
$623,661
Villa en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 250 m²
Maravillosa casa con parcela y vistas panorámicas al mar en Sveti Vlas. Precio: 378.000 € Su…
$390,531
