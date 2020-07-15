  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Ravda
  4. Complejo residencial

Complejo residencial

Ravda, Bulgaria
Precio en demanda
;
Cinta Nuevo
8
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 28116
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Nesebar
  • Pueblo
    Ravda

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Localización en el mapa

Ravda, Bulgaria
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebar, Bulgaria
de
$111,387
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgaria
de
$57,899
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,729
Está viendo
Complejo residencial
Ravda, Bulgaria
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Mostrar todo Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgaria
de
$57,899
Año de construcción 2028
Área 38–97 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Byala Sun Residence es un moderno complejo residencial junto al mar en el complejo turístico de Byala (Bulgaria). El proyecto combina paz y comodidad con comodidades modernas, ofreciendo alojamiento para ocio, residencia permanente o inversión.Ubicación: a sólo 200 metros de la playa, a 800 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.0 – 67.0
57,960 – 91,036
Apartamentos 2 habitaciones
97.0
145,137
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Mostrar todo Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Año de construcción 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - una nueva casa junto al mar en St. Vlas!🏡 Cozy boutique complejo a solo 400 metros de la playa!🔹 Moderno edificio de 5 plantas🔹 Sólo 10 apartamentos - para aquellos que valoran la privacidad🔹 Apartamentos con 1 y 2 dormitorios (de 58 m2 a 110 m2)🔹 Amplias terrazas con vista…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,729
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 39–62 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vida de lujo en la costa¡Listo para la temporada de verano de 2027!Impresionantes espaciosos estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios, y áticos¿Quién no quiere disfrutar de una vida inolvidable de verano en la playa?Te esperan puestas de sol, interiores bien equipados y el magnífico terri…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Bulgaria
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
15.07.2020
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
Mostrar todas las publicaciones