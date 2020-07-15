  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Ravda
  4. Complejo residencial Novyj proekt zilogo kompleksa 300 metrah ot pescanogo plaza Ravdy

Complejo residencial Novyj proekt zilogo kompleksa 300 metrah ot pescanogo plaza Ravdy

Ravda, Bulgaria
de
$87,932
;
10
ID: 30632
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/10/25

Localización

  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Nesebar
  • Pueblo
    Ravda

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Ravda, Bulgaria
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
