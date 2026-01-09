  1. Realting.com
Investment Realty Group

Albania, Tirana Municipality
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2008
En la plataforma
En la plataforma
2 años 11 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Página web
Página web
www.century21albania.com/office/century%2021%20irg.html
Horas de trabajo
Abierto ahora
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* es una agencia inmobiliaria dinámica y prospectiva con sede en Tirana, Albania, que opera bajo la marca Century 21 global. Con una fuerte presencia en el mercado albanés, IRG se especializa en propiedades residenciales, comerciales y de inversión, ofreciendo orientación experta a compradores, vendedores e inversores.

Nuestra misión es ofrecer un servicio excepcional, transparencia y resultados mediante un enfoque centrado en el cliente y un equipo de profesionales altamente capacitados. Ya sea que esté buscando su hogar de ensueño, una inversión estratégica o oportunidades de desarrollo, Century 21 IRG combina experiencia local con estándares globales para ayudarle a tomar decisiones de bienes raíces inteligentes.

*Tu visión, nuestra misión, impulsada por la fuerza global

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* es una agencia inmobiliaria líder en Albania, que opera con orgullo bajo la reconocida marca *Century 21*. Ubicado estratégicamente en el corazón de *Tirana*, en *Rruga e Kavajës* cerca de Proper Pizza, nuestra oficina es un centro central para clientes que buscan confianza, profesionalidad y resultados en el mercado inmobiliario.

Con un equipo de consultores inmobiliarios experimentados y certificados, *Century 21 IRG* ofrece soluciones inmobiliarias de servicio completo adaptadas para satisfacer las necesidades de clientes locales e internacionales. Nuestros agentes están dedicados a brindar asesoramiento honesto, información de mercado basada en datos y servicio personalizado a lo largo de cada paso del viaje de propiedad.

*Nuestros Servicios Incluyen:*

* Ventas de propiedad* – Residencial & propiedades comerciales

* Inversiones inmobiliarias* – Asesoramiento estratégico y gestión de cartera

*Luxury Real Estate* – Villas Premium, áticos y desarrollos exclusivos

* Nuevos desarrollos* – Ventas fuera del plan y marketing de proyectos

* Ventas de parcela* – Para construcción, turismo o uso agrícola

*Real Estate Consulting* – Análisis de mercado, soporte de valoración y coordinación legal

- * Servicios de arrendamiento* – Alquileres a corto y largo plazo para viviendas y empresas

* Servicios corporativos* – reubicación de oficinas, planificación de expansión y estructuración de inversiones

* Gestión de la propiedad* – Para propietarios, inversores y propietarios ausentes

En *Century 21 IRG*, combinamos profundo conocimiento del mercado albanés con las normas y la tecnología globales de la red Century 21, presente en más de 80 países. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a encontrar no sólo propiedades, sino oportunidades reales que coincidan con sus objetivos.

Ya sea que usted está comprando su primera casa, invirtiendo en bienes raíces, o buscando expandir su presencia de negocios en Albania, *Century 21 IRG* es su socio de confianza.

*Tu visión. Nuestra misión. Respaldado por la marca inmobiliaria más poderosa del mundo. *

"Real Estate Agency in Albania opened since 2008 with over 60 agents, makes us one of the largest in the country. Century 21 es una marca de bienes raíces, compuesta de aproximadamente 800 oficinas de corredores de franquicias de propiedad independiente y operadas en 80 países de todo el mundo con más de 118.000 profesionales independientes de ventas. Century 21 IRG es parte de la Marca Global desde 2008 Inversión bienes raíces es bienes raíces que generan ingresos o está destinado a fines de inversión en lugar de como residencia primaria. Es común que los inversores posean múltiples pedazos de bienes raíces, uno de los cuales sirve como residencia primaria mientras que los otros se utilizan para generar ingresos de alquiler y ganancias a través de la apreciación de precios."

Servicios

🏢 *Century 21 IRG (Investment Realty Group)*

Ubicada en *Rruga e Kavajës*, Tirana — cerca de Proper Pizza

*Century 21 IRG* es una agencia inmobiliaria de confianza e innovadora en Albania, parte de la red global *Century 21*. Con profundo conocimiento del mercado y estándares internacionales, ofrecemos servicios de bienes raíces de punta a punta para compradores, vendedores, inversores y desarrolladores.

-...

💼 *Nuestros servicios*

🏠 * Ventas de propiedad*

Bienes comerciales y residenciales con apoyo jurídico y consultivo completo

📈 * Inversiones inmobiliarias*

Orientación para que los inversores locales e internacionales puedan crecer y gestionar carteras

🏡 *Luxury Real Estate*

Residencias, villas y desarrollos exclusivos

🏗️ * Novedades*

Marketing & ventas para proyectos fuera del plan y nuevas construcciones

🌍 *Land & Plot Sales*

Tierra urbana, rural o costera para diversos usos

📊 *Real Estate Consulting*

Información sobre mercados, coordinación jurídica y asesoramiento profesional

📃 * Servicios de arrendamiento*

Apartamentos, casas y espacios de negocios en alquiler (a corto y largo plazo)

🏢 *Reubicación corporativa*

Soluciones inmobiliarias para empresas y ejecutivos

🔑 * Gestión de la propiedad*

TOP TOP
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Mostrar todo Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Edificio de apartamentos SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
de
$203,645
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Área 44–128 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Apartamento en venta en SQUARE VILLAGE con una superficie total de 152,72 m2Veranda área 54.56 m2El Drymades Village Holiday Resort está situado en Drymades Beach y cuenta con una serie de patios adosados enmarcados por arquitectura que tejen el proyecto en una sensación de pueblo cohesivo.S…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0 – 128.0
180,923 – 461,659
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
314,649
Dúplex
91.0
373,383
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
de
$393,907
Año de construcción 2028
Área 128 m²
1 objeto inmobiliario 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
128.0
661,072
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Mostrar todo Residencia Palm Paradise Residence
Residencia Palm Paradise Residence
Golem, Albania
de
$1,396
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 59–74 m²
10 objetos inmobiliarios 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0 – 68.0
97,599 – 113,040
Apartamentos 2 habitaciones
74.0
133,411
Dúplex
59.0
98,036
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Mostrar todo Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Tirana Municipality, Albania
de
$27,880
Número de plantas 20
760 SQM PREMISES FOR RENT AT "TWIN TOWERS", BOULEVARD "DESHMORET E KOMBIT", The premises are located in one of the most elite areas of Tirana, at the "Twin Towers" building on the main boulevard. There is access from this boulevard through the main entrance of Twin Towers. The premises ar…
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Mostrar todo Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Edificio de apartamentos One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
de
$186,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
1 2
