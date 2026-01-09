Sobre la agencia

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* es una agencia inmobiliaria dinámica y prospectiva con sede en Tirana, Albania, que opera bajo la marca Century 21 global. Con una fuerte presencia en el mercado albanés, IRG se especializa en propiedades residenciales, comerciales y de inversión, ofreciendo orientación experta a compradores, vendedores e inversores.

Nuestra misión es ofrecer un servicio excepcional, transparencia y resultados mediante un enfoque centrado en el cliente y un equipo de profesionales altamente capacitados. Ya sea que esté buscando su hogar de ensueño, una inversión estratégica o oportunidades de desarrollo, Century 21 IRG combina experiencia local con estándares globales para ayudarle a tomar decisiones de bienes raíces inteligentes.

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* es una agencia inmobiliaria líder en Albania, que opera con orgullo bajo la reconocida marca *Century 21*. Ubicado estratégicamente en el corazón de *Tirana*, en *Rruga e Kavajës* cerca de Proper Pizza, nuestra oficina es un centro central para clientes que buscan confianza, profesionalidad y resultados en el mercado inmobiliario.

Con un equipo de consultores inmobiliarios experimentados y certificados, *Century 21 IRG* ofrece soluciones inmobiliarias de servicio completo adaptadas para satisfacer las necesidades de clientes locales e internacionales. Nuestros agentes están dedicados a brindar asesoramiento honesto, información de mercado basada en datos y servicio personalizado a lo largo de cada paso del viaje de propiedad.

*Nuestros Servicios Incluyen:*

* Ventas de propiedad* – Residencial & propiedades comerciales

* Inversiones inmobiliarias* – Asesoramiento estratégico y gestión de cartera

*Luxury Real Estate* – Villas Premium, áticos y desarrollos exclusivos

* Nuevos desarrollos* – Ventas fuera del plan y marketing de proyectos

* Ventas de parcela* – Para construcción, turismo o uso agrícola

*Real Estate Consulting* – Análisis de mercado, soporte de valoración y coordinación legal

- * Servicios de arrendamiento* – Alquileres a corto y largo plazo para viviendas y empresas

* Servicios corporativos* – reubicación de oficinas, planificación de expansión y estructuración de inversiones

* Gestión de la propiedad* – Para propietarios, inversores y propietarios ausentes

En *Century 21 IRG*, combinamos profundo conocimiento del mercado albanés con las normas y la tecnología globales de la red Century 21, presente en más de 80 países. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a encontrar no sólo propiedades, sino oportunidades reales que coincidan con sus objetivos.

Ya sea que usted está comprando su primera casa, invirtiendo en bienes raíces, o buscando expandir su presencia de negocios en Albania, *Century 21 IRG* es su socio de confianza.

"Real Estate Agency in Albania opened since 2008 with over 60 agents, makes us one of the largest in the country. Century 21 es una marca de bienes raíces, compuesta de aproximadamente 800 oficinas de corredores de franquicias de propiedad independiente y operadas en 80 países de todo el mundo con más de 118.000 profesionales independientes de ventas. Century 21 IRG es parte de la Marca Global desde 2008 Inversión bienes raíces es bienes raíces que generan ingresos o está destinado a fines de inversión en lugar de como residencia primaria. Es común que los inversores posean múltiples pedazos de bienes raíces, uno de los cuales sirve como residencia primaria mientras que los otros se utilizan para generar ingresos de alquiler y ganancias a través de la apreciación de precios."