  3. Центр международной недвижимости Моя 7Я

Центр международной недвижимости Моя 7Я

Belarús, Minsk
;
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
1 año 6 meses
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
centr7a.by/
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre la agencia

"International Real Estate Center Moya 7Ya" es su asistente indispensable en el vasto mundo de bienes raíces! Nuestra agencia trabaja igualmente eficazmente con propiedades secundarias de mercado (un departamento de vivienda secundaria altamente cualificado le está esperando!), y con nuevos edificios (nuestros administradores con cobertura 100% de todas las ofertas de vivienda primaria seleccionarán rápidamente la mejor opción para usted).

Proporcionamos asistencia completa calificada en transacciones con la compra y venta de bienes raíces. Nuestro joven equipo de profesionales con ojos ardientes y ya adquirido experiencia valiosa estará encantado de tomar la solución de su problema de vivienda de cualquier complejidad - ya sea una venta rentable de un apartamento o una búsqueda rápida de una opción adecuada entre todos los nuevos edificios en Minsk.

Muchos de nuestros especialistas trabajaron anteriormente en grandes agencias, y una ambición saludable común nos permitió unirnos a un equipo de cerca de la fábrica "International Real Estate Center Moya 7Ya", cuyo principio es el deseo incansable de mejorarnos y ser lo más útil posible para usted.

Nuestras habilidades de ventas, conocimiento del mercado inmobiliario, alfabetización legal junto con una base de datos de propiedades establecidas le permitirán obtener todo al máximo: asesoramiento legal, una gran selección de apartamentos en Minsk y los suburbios de desarrolladores confiables, venta rápida y rentable de casi cualquier propiedad en el mercado secundario, búsqueda de viviendas adecuadas en nuestra base de datos y mucho más.

Nuestros especialistas son muy móviles y siempre están en contacto con usted - usted puede recibir información en un momento conveniente de cualquier manera conveniente para usted. "International Real Estate Center My 7Ya" siempre está listo para proporcionarle sus habilidades, conocimientos y experiencia - y usted puede confiar fácilmente su bienes raíces!

LLC International Real Estate Center Moya 7Ya
Licencia: No. 02240/484 publicado por el Ministerio de Justicia de la República de Belarús el 18.05.2024.
Certificado de seguro: BR No. 0004694
UNP: 193750826

Servicios
  • Compra y venta de apartamentos, habitaciones;
  • Compra y venta de casas de campo, casas, parcelas;
  • Nuevos edificios, construcción compartida.
