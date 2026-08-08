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ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"

Belarús, Brest
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Agencia inmobiliaria
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Sobre la agencia

¿Planea moverse? ¡Estamos listos para ayudarte! Hoy en día, es muy difícil encontrar muy buena propiedad que satisfaga todos los requisitos establecidos. A menudo, debido a la falta de experiencia inmobiliaria, se puede perder las opciones de alojamiento que valen la pena y contentarse con las opciones óptimas. Organizamos traslados de cualquier parte de Belarús a Brest y países vecinos. Ofrecemos todo el apoyo adecuado con la compra de apartamentos, casas, villas y bienes raíces comerciales. En nuestra empresa, los clientes verán cómodos apartamentos a precios asequibles, acogedores casas en la ciudad y el campo, así como espacio de oficina moderno. Trabajando con nuestra agencia, no tendrás que preocuparte por la elección de la propiedad. Nuestros profesionales experimentados seleccionarán rápidamente la mejor opción. Contacta con la agencia inmobiliaria "ALTERNATIVE Brest", y pronto tus sueños se harán realidad. Encuentre más información en nuestro sitio web www.a-brest.by. Servimos su comodidad!

Servicios

Nuestra estructura Departamento de Apartamento es una impresionante base de datos de apartamentos, asesoramiento gratuito preventa, evaluación inmobiliaria, obras de clientes y recopilación de opciones para el intercambio. Land Department specializes in sales and registration of land, private houses, houses, garden houses and summer houses, variations compilation and advice to potential clients. Department of non-housing stock offers a full range of transactions services, commercial real estate leasing.

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