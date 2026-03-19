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Ardor real estate agency

Croacia, Grad Rijeka
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Company type
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Agencia inmobiliaria
En la plataforma
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9 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Página web
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www.ardor-realestate.com
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

ARDOR Group ofrece servicios de consultoría y servicios de determinación de propiedades para aquellos que desean vender, comprar, invertir o alquilar bienes raíces de prestigio en la región de Kvarner, Istria y en toda Croacia, así como para aquellos que quieren gestionar transacciones de alta calidad de manera confidencial.

ARDOR fue creado a partir de la idea visionaria de su fundador, que introdujo un nuevo concepto real-estate capaz de combinar servicios, protección ambiental, y la búsqueda de la calidad y el bienestar. Nuestro mayor activo es nuestros clientes. Por esta razón, construimos nuestro negocio en torno a sus necesidades específicas, poniendo a su disposición nuestra experiencia, habilidades y profesionalidad.

Hemos desarrollado la capacidad de entender e interpretar las necesidades de nuestros clientes, actuando como buscadores de propiedades que pueden identificar y seleccionar las soluciones más adecuadas para sus objetivos específicos, porque una casa o apartamento no es meramente una propiedad, sino un valor que perdura con el tiempo.

Servicios

Nuestra capacidad, construida en más de 30 años de experiencia en diversos campos, es identificar para cada tipo de cliente su estilo, estilo de vida, ubicación ideal, y en una palabra... su hogar perfecto, inversión, y más.

A través de su estructura ampliada, ARDOR opera con una organización basada en unidades empresariales y un enfoque integrado entre diferentes equipos. Esto permite a ARDOR ofrecer servicios integrales e integrados específicamente diseñados para garantizar el máximo rendimiento de la inversión para propietarios y desarrolladores.

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