Ardor real estate agency

Sobre la agencia

ARDOR Group ofrece servicios de consultoría y servicios de determinación de propiedades para aquellos que desean vender, comprar, invertir o alquilar bienes raíces de prestigio en la región de Kvarner, Istria y en toda Croacia, así como para aquellos que quieren gestionar transacciones de alta calidad de manera confidencial.

ARDOR fue creado a partir de la idea visionaria de su fundador, que introdujo un nuevo concepto real-estate capaz de combinar servicios, protección ambiental, y la búsqueda de la calidad y el bienestar. Nuestro mayor activo es nuestros clientes. Por esta razón, construimos nuestro negocio en torno a sus necesidades específicas, poniendo a su disposición nuestra experiencia, habilidades y profesionalidad.

Hemos desarrollado la capacidad de entender e interpretar las necesidades de nuestros clientes, actuando como buscadores de propiedades que pueden identificar y seleccionar las soluciones más adecuadas para sus objetivos específicos, porque una casa o apartamento no es meramente una propiedad, sino un valor que perdura con el tiempo.