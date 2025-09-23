Nos complace informar a nuestros estimados clientes y socios sobre el reciente reconocimiento y recepción de los LUXURY LIFESTYLE AWARDS 2024 de ADRIONIKA CONSULTANCY, que nos designa como la Mejor Consultoría Inmobiliaria de Lujo en Croacia. Este galardón refleja nuestro compromiso con la excelencia y nuestros continuos esfuerzos para brindar servicios incomparables en el sector inmobiliario. ¡Extendemos nuestro agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a nuestro éxito y reafirmamos nuestra dedicación a mantener los más altos estándares en la industria!
Desde 2004, hemos estado involucrados apasionadamente en el mercado inmobiliario croata, que ahora abarca toda la costa desde Umag hasta Dubrovnik, además de cubrir propiedades en Zagreb.
Nuestra experiencia abarca una amplia gama de propiedades, que incluyen apartamentos residenciales, casas, villas, hoteles boutique, pensiones familiares, casas de huéspedes, hoteles, campings, propiedades para reformar, terrenos, proyectos de inversión, centrales eléctricas de paneles solares, viñedos, tierras agrícolas, islas e incluso castillos.
Nos apasiona profundamente nuestro trabajo y nos produce una inmensa alegría ayudarle a encontrar su propiedad perfecta.
Consultoría:
Ayudamos a los clientes a identificar sus deseos y localizar las mejores propiedades en el mercado que coincidan con sus preferencias. Más allá de ofrecer propiedades de nuestra extensa base de datos de más de 3000 listados, también investigamos activamente el mercado para satisfacer las solicitudes específicas de los clientes. Priorizamos un enfoque personalizado para cada cliente, asegurando que se sienta valorado, y nuestro objetivo es mantener una relación duradera, viendo a nuestros clientes como amigos y socios.
Basándonos en nuestro conocimiento y experiencia, brindamos y ofrecemos expertos. soporte y ayuda a nuestros clientes así como un paquete completo de servicios, desde la selección de sitios y propiedades hasta la organización de la mudanza y el eventual uso de la propiedad elegida.
Además Además de nuestro equipo profesional de corredores inmobiliarios, podemos ofrecer a nuestros clientes también los servicios de abogados, arquitectos, agrimensores y diseñadores dentro del alcance de nuestros servicios de consultoría.
Si está buscando establecer una empresa, conseguir un contador, comprar acciones de la empresa o encontrar un auditor, lo tenemos cubierto. Ya sea que necesite asistencia con financiamiento bancario, evaluación de propiedades, comunicación con proveedores de servicios públicos como electricidad y agua, o necesite soluciones de mantenimiento y alquiler, estamos aquí para ayudarlo.
Construcción y reconstrucción:
Ya sea la renovación de una antigua casa de piedra, el proyecto de desarrollo de una villa de lujo o la construcción de un hotel o un proyecto residencial más grande, nuestro equipo de expertos está a disposición del cliente. Nuestros resultados obtenidos en el pasado, proyectos completados y clientes satisfechos dicen mucho más que palabras.
Nuestra amplia experiencia en diseño, planificación y mobiliario dio como resultado fantásticos proyectos que visitaremos in situ.