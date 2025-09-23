Servicios

Consultoría:

Ayudamos a los clientes a identificar sus deseos y localizar las mejores propiedades en el mercado que coincidan con sus preferencias. Más allá de ofrecer propiedades de nuestra extensa base de datos de más de 3000 listados, también investigamos activamente el mercado para satisfacer las solicitudes específicas de los clientes. Priorizamos un enfoque personalizado para cada cliente, asegurando que se sienta valorado, y nuestro objetivo es mantener una relación duradera, viendo a nuestros clientes como amigos y socios.



Basándonos en nuestro conocimiento y experiencia, brindamos y ofrecemos expertos. soporte y ayuda a nuestros clientes así como un paquete completo de servicios, desde la selección de sitios y propiedades hasta la organización de la mudanza y el eventual uso de la propiedad elegida.

Además Además de nuestro equipo profesional de corredores inmobiliarios, podemos ofrecer a nuestros clientes también los servicios de abogados, arquitectos, agrimensores y diseñadores dentro del alcance de nuestros servicios de consultoría.

Si está buscando establecer una empresa, conseguir un contador, comprar acciones de la empresa o encontrar un auditor, lo tenemos cubierto. Ya sea que necesite asistencia con financiamiento bancario, evaluación de propiedades, comunicación con proveedores de servicios públicos como electricidad y agua, o necesite soluciones de mantenimiento y alquiler, estamos aquí para ayudarlo.



Construcción y reconstrucción:

Ya sea la renovación de una antigua casa de piedra, el proyecto de desarrollo de una villa de lujo o la construcción de un hotel o un proyecto residencial más grande, nuestro equipo de expertos está a disposición del cliente. Nuestros resultados obtenidos en el pasado, proyectos completados y clientes satisfechos dicen mucho más que palabras.

Nuestra amplia experiencia en diseño, planificación y mobiliario dio como resultado fantásticos proyectos que visitaremos in situ.