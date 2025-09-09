  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Wohnquartier One bedroom apartment of 58m2, Bečići

Wohnquartier One bedroom apartment of 58m2, Bečići

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$221,813
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28812
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
A one-room apartment with an area of ​​58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars. The apartment has a beautiful view of the sea. Fully equipped with furniture and appliances • Garage place; The buyer is exempt from paying the 3% tax on real estate transactions. The complex has a reception, swimming pool, gym, sauna and cafeteria.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$129,097
Wohnviertel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$144,354
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$123,229
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$146,701
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$411
Sie sehen gerade
Wohnquartier One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$221,813
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Alle anzeigen Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Wohnviertel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,582
One bedroom apartment of 46.47 m2 is for sale in Kolašin, Breza settlement. It is a new residential building with a modern and attractive appearance. It is located in the immediate vicinity of the 5-star Breza Hotel and the future Splendid Hotel. The street has heaters under the asphalt on t…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$939
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 80m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan posjeduje i sopstveno dvoriste, povrsine 130m2, koje je ogradjeno. …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Wohnviertel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$129,097
Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen